Ценности
09:34, 14 апреля 2026

Популярная обувь спасла девушке жизнь

Угги спасли жизнь жительнице Канады Эсгерре из-за впившегося в подошву винта
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: mongione / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Канады Шарлиз Эсгерра рассказала, что популярная пара обуви спасла ей жизнь во время шопинга. На ролик, ставший вирусным в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратило внимание издание People.

23-летняя юзерша рассказала, что гуляла по торговому центру и почувствовала под подошвой дискомфорт. Выяснилось, что в угги девушки впился крупный и толстый винт.

«Я была очень благодарна за то, что надела обувь на платформе. Если бы я не носила угги, то винт бы пробил изделие насквозь и, вероятно, вонзился бы мне в ногу. Кроме того, он был очень ржавым, а это могло вызвать инфекцию», — поделилась Эсгерра.

Сеул стал новой столицей моды. Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
Сеул стал новой столицей моды.Почему весь мир сходит с ума по одежде корейских дизайнеров?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
В опубликованном видео девушка продемонстрировала, насколько глубоко вонзилась деталь в подошву. «Я знаю только одно: мой день сложился бы совсем иначе, если бы ржавый гвоздь пронзил мне ногу, а не подошву ботинка. Берегите себя, носите обувь на платформе», — заключила она.

Ранее в апреле россиянин создал ботинки с крысиными мордами и привлек внимание иностранцев. Александр Самохвалов показал, что разработал эскиз необычных ботинок.

