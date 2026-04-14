Предложение сделать платным доступ банков к базе паспортов МВД раскритиковали

ЦБ РФ не поддержал проект о введении платы за доступ банков к базе паспортов МВД

Росфинмониторинг и Центробанк (ЦБ) РФ не поддержали инициативу МВД о введении платы за предоставление банкам и другим кредитным организациям данных о гражданах из полицейских баз. В МВД предлагали установить стоимость каждого сеанса передачи такой информации на уровне 50 рублей, отмечая, что реализация таких мер позволит за год пополнить бюджет почти на 120 миллиардов рублей. Позицию ведомств, раскритиковавших проект постановления кабмина, привел «Интерфакс».

«Считаем, что поскольку финансовые организации, в данном случае банки, выполняют публичные функции, и если для этой функции необходим доступ к системе недействительных паспортов, то этот доступ должен быть обеспечен на безвозмездной основе», — заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он отметил, что Служба уже попросила МВД «предусмотреть соответствующее изъятие для кредитных организаций, которые выполняют функции ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма».

В свою очередь в ЦБ предположили, что введение платы за запросы банков «неизбежно приведет к росту стоимости услуг для клиентов». «Больше эти затраты переложить просто некуда. И это однозначно с экономической точки зрения неправильно», — сказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута. Указав, что в случае с запросами в МВД речь идет об исполнении требований законодательства, он подчеркнул, что «у нас здесь общее понимание, что этот вопрос должен решаться другими способами».

Замначальника управления методического обеспечения финансового мониторинга, валютного контроля и гособоронзаказа службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Сергей Ключевский также уточнил, что введение платы за получение информации из государственных информационных систем может быть в том числе воспринято международными экспертами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) как «барьер к получению достоверной информации».