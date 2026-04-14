15:17, 14 апреля 2026

Предсказана судьба кредита на 90 миллиардов евро для Украины после поражения Орбана

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Вопрос с передачей Украине 90 миллиардов евро после поражения экс-премьер-министра Виктора Орбана почти решен — остались технические детали, считает политолог Александр Асафов. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Асафов напомнил, что ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в Киеве говорила, что хороших новостей насчет выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро нет. Однако это было до смены власти в Будапеште. Новый премьер-министр Петер Мадьяр выдвигает похожие условия для выделения Украине средств, только чуть мягче, чем Орбан. Кроме того, сохраняется вопрос со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Однако препон стало меньше, уверен политолог, и рано или поздно найдется способ предоставить деньги.

«Хотя, конечно, многое зависит и от позиции Мадьяра, потому что нужно выполнение его условий, о которых он сказал. И остальные вопросы тоже остались. Но, как мне кажется, сейчас на этой послеорбановской волне их пройти будет проще», — считает Асафов.

Ранее лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не будет блокировать кредит Евросоюза (ЕС) для Украины на сумму 90 миллиардов евро. При этом он подчеркнул, что Будапешт не станет финансировать эту инициативу.

