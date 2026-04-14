13:07, 14 апреля 2026Бывший СССР

Президент постсоветской страны принял участие в совместных с Россией учениях

Президент Южной Осетии Гаглоев принял участие в российско-осетинских учениях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Кадр: Telegram-канал «Газета «Южная Осетия»»

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял участие в совместных российско-осетинских военных учениях на полигоне Дзарцем. Об этом сообщает газета «Южная Осетия» в своем Telegram-канале.

В учениях принимают участие все подразделения министерства обороны Южнаой Осетии. К ним же присоединились экипажи 4-й Гвардейской военной базы Вооруженных сил России.

«На учениях присутствует руководство республики во главе с Президентом Аланом Гаглоевым, члены Правительства, депутаты Парламента», — говорится в сообщении.

В январе Россия передала Южной Осетии крупнейшую за многие годы партию вооружения и техники. Алан Гаглоев тогда выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову за постоянное содействие.

