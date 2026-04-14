Приложение T-Банка стало доступно в App Store

В App Store стало доступно приложение Т-Банка Drive Transit

Приложение T-Банка стало доступно в онлайн-магазине App Store. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

Новое приложение банка называется Drive Transit. В пресс-службе компании подтвердили, что сервис действительно принадлежит ей.

В описании при этом указано, что приложение создано для управления транспортными перевозками. Если же открыть программу, то можно убедиться, что это банковское приложение.

В апреле 2025 года стало известно, что приложение Т-Банка появилось в App Store под названием Freelance Case. Компания призвала пользователей как можно быстрее установить его, пока сервис не удалили из магазина.

Официальное приложение банка пропало из магазинов App Store и Google Play в 2023 году. Это произошло после того, как компания попала под санкции Европейского союза и США.