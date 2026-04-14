Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

Психиатр Лисюк назвала считавшего себя собакой ребенка самым необычным пациентом
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Подкаст «Тихий Ужас» и Душевный психиатр / YouTube

Психиатр Лина Лисюк раскрыла запомнившийся на всю жизнь случай из практики. Эту тему она подняла в ходе интервью для YouTube-канала «Подкаст "Тихий ужас"».

По словам Лисюк, однажды она столкнулась с детской шизофренией, в рамках которой у ребенка развилось необычное расстройство — клиническая ликантропия, то есть он стал считать себя собакой. Соответственно, у юного пациента изменилось поведение, в том числе он ходил на четвереньках с высунутым языком, просил кидать ему еду на пол и проявлял агрессию в случае отказа, пояснила доктор.

Материалы по теме:
«Умирать я не собирался» История россиянина, который заразился ВИЧ, но нашел свою любовь и силы жить
6 декабря 2022
«Вирус невероятно изменчив» В России сообщают о снижении случаев ВИЧ. Как этого удалось добиться?
25 ноября 2022
Российские подростки отказываются от лечения ВИЧ. Почему это происходит и как им помочь?
14 декабря 2022

Кроме того, продолжила врач, мальчик утверждал, что у него лицо постепенно превращается в собачью морду, а через некоторое время он часть слов заменил на лай. Лисюк назвала это заболевание очень редким, поскольку в ХХ и ХХI веке было зарегистрировано всего 150 подобных случаев. «От того мальчика не осталось практически ничего. Ремиссии там, к сожалению, не было», — добавила она.

Ранее психиатр Андрей Шмилович рассказал о необычных проявлениях депрессии. По его словам, у людей с этим заболеванием может повышаться артериальное давление.

    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Список заказчиков Су-57Э расширился

    В ЕС раскритиковали блокировку Ормузского пролива США

    Сакура в Японии оказалась под риском исчезновения

    Самому густонаселенному региону мира предрекли огромный ущерб от войны в Иране

    В России предупредили НАТО о «машинах Судного дня» под арктическими льдами

    Поставки новых российских самолетов задумали перенести

    Миру предсказали самый тяжелый экономический кризис

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Все новости
