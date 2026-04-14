Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

Психиатр Лисюк назвала считавшего себя собакой ребенка самым необычным пациентом

Психиатр Лина Лисюк раскрыла запомнившийся на всю жизнь случай из практики. Эту тему она подняла в ходе интервью для YouTube-канала «Подкаст "Тихий ужас"».

По словам Лисюк, однажды она столкнулась с детской шизофренией, в рамках которой у ребенка развилось необычное расстройство — клиническая ликантропия, то есть он стал считать себя собакой. Соответственно, у юного пациента изменилось поведение, в том числе он ходил на четвереньках с высунутым языком, просил кидать ему еду на пол и проявлял агрессию в случае отказа, пояснила доктор.

Кроме того, продолжила врач, мальчик утверждал, что у него лицо постепенно превращается в собачью морду, а через некоторое время он часть слов заменил на лай. Лисюк назвала это заболевание очень редким, поскольку в ХХ и ХХI веке было зарегистрировано всего 150 подобных случаев. «От того мальчика не осталось практически ничего. Ремиссии там, к сожалению, не было», — добавила она.

