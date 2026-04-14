Раскрыты условия повышения риска ранней смерти при наборе веса

EClinicalMedicine: Набор веса в 17-29 лет повышает риск преждевременной смерти

Быстрый набор веса в молодости может значительно повышать риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные более 600 тысяч человек. Результаты работы опубликованы в EClinicalMedicine.

Исследователи отслеживали изменение веса у мужчин и женщин в возрасте от 17 до 60 лет и сопоставляли их с причинами смерти. Оказалось, что наибольший риск связан с набором веса в возрасте 17-29 лет, а также с ранним развитием ожирения. У таких людей вероятность смерти от различных причин была примерно на 70 процентов выше по сравнению с теми, кто не сталкивался с ожирением.

Повышенные риски касались сразу нескольких групп заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, диабета второго типа, а также болезней пищеварительной и мочеполовой систем. При этом набор веса в более позднем возрасте тоже влиял на здоровье, но значительно слабее.

Авторы подчеркивают, что именно ранние изменения веса играют ключевую роль в долгосрочном прогнозе. По их мнению, профилактика ожирения в молодом возрасте может быть одним из самых эффективных способов снизить риск развития тяжелых заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

