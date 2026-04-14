Разгоняющий демонов топором у детской площадки россиянин попал на видео

В Ступино задержали мужчину, разгонявшего демонов топором у детской площадки

В Ступино задержали мужчину, который бегал с топором в руках у детской площадки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Росгвардии и предоставили видео с места.

На кадрах видно, как мужчина в полосатой кофте выбежал из подъезда с топором. Он размахивал им, а затем убежал в сторону детской площадки, где его и задержали.

Все произошло около домов на улице Овражной. Задержанным оказался 46-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что разгонял демонов. Сейчас мужчина находится в отделе полиции.

