Силовые структуры
20:24, 14 апреля 2026

Разгоняющий демонов топором у детской площадки россиянин попал на видео

В Ступино задержали мужчину, разгонявшего демонов топором у детской площадки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ступино задержали мужчину, который бегал с топором в руках у детской площадки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Росгвардии и предоставили видео с места.

На кадрах видно, как мужчина в полосатой кофте выбежал из подъезда с топором. Он размахивал им, а затем убежал в сторону детской площадки, где его и задержали.

Все произошло около домов на улице Овражной. Задержанным оказался 46-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что разгонял демонов. Сейчас мужчина находится в отделе полиции.

Ранее сотрудники силовых структур задержали главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву и полицейского из Махачкалы (Дагестан). Их подозревают в торговле служебной информацией МВД.

