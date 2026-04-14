Рэпер нокаутировал бывшего футболиста сборной России в бою по правилам ММА

Рэпер Дмитрий Гусаков, выступающий под псевдонимом Goody, нокаутировал бывшего футболиста сборной России Федора Кудряшова в бою по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает Sport24.

Поединок прошел во вторник, 14 апреля, в Москве. Организатором выступил промоушен Fight Nights. Во втором раунде Гусаков нанес сопернику удар ногой в голову. Экс-футболист не смог самостоятельно подняться, и рефери присудили победу рэперу.

Кудряшов завершил карьеру в феврале 2024 года. С 2020 по 2023 год Кудряшов играл за турецкий «Антальяспор». Футболист также известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Сочи».

В составе сборной России Кудряшов провел 48 матчей. Защитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу.