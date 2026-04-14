Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:53, 14 апреля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве под видом ФНС

РИА Новости: Мошенники от имени ФНС рассылают письма о взломе личного кабинета
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Мошенники начали рассылать письма о взломе личного кабинета от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом россиян предупредило РИА Новости.

«Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов», — говорится в одном из писем.

Также в сообщении указывают устройство, с которого был совершен вход, а также геолокация. После этого пользователю советуют обратиться в отдел оперативного контроля.

Ранее сообщалось, что мошенники начали вынуждать владельцев iPhone переходить по вредоносным ссылкам, пугая потерей данных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok