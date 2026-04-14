Россиян предупредили о мошенничестве под видом ФНС

Мошенники начали рассылать письма о взломе личного кабинета от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом россиян предупредило РИА Новости.
«Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов», — говорится в одном из писем.
Также в сообщении указывают устройство, с которого был совершен вход, а также геолокация. После этого пользователю советуют обратиться в отдел оперативного контроля.
