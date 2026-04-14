Россиян предупредили о наказании за сушку белья

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 14 апреля 2026

Общественник Машаров: За сушку белья на фасаде дома россиянам грозит штраф
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: foto_molka / Shutterstock / Fotodom  

За сушку постиранного белья на фасаде дома россиянам может грозить штраф. О наказании предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, его слова передает РИА Новости.

Внутри ограждений балкона сушить вещи можно без ограничений. Однако если устройство для развешивания белья самовольно установлено за пределами балкона или под окном, то такую конструкцию заставят убрать.

Дело в том, что фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников жилья. Поэтому любые связанные с ним изменения требуют согласования на общем собрании. Если этого не сделать, владельцу квартиры придется понести наказание.

«Такие действия могут быть расценены как нарушение правил пользования жилыми помещениями, за что по статье 7.21 КоАП РФ предусмотрен штраф для граждан от 1000 до 1500 рублей», — подчеркнул Машаров.

Общественник добавил, что иногда и сушка белья в пределах балкона может нарушать права и законные интересы соседей — например, если сушились плохо отжатые вещи, и вода полилась на балкон соседей снизу. В этом случае есть риск испортить чужое имущество, спровоцировать появление плесени на стенах и в итоге попасть под суд.

Ранее россиянам пригрозили наказанием за приготовление шашлыка на даче. Получить штраф рискуют те, кто не соблюдает правила пожарной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok