Россиян предупредили о наказании за сушку белья

Общественник Машаров: За сушку белья на фасаде дома россиянам грозит штраф

За сушку постиранного белья на фасаде дома россиянам может грозить штраф. О наказании предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, его слова передает РИА Новости.

Внутри ограждений балкона сушить вещи можно без ограничений. Однако если устройство для развешивания белья самовольно установлено за пределами балкона или под окном, то такую конструкцию заставят убрать.

Дело в том, что фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников жилья. Поэтому любые связанные с ним изменения требуют согласования на общем собрании. Если этого не сделать, владельцу квартиры придется понести наказание.

«Такие действия могут быть расценены как нарушение правил пользования жилыми помещениями, за что по статье 7.21 КоАП РФ предусмотрен штраф для граждан от 1000 до 1500 рублей», — подчеркнул Машаров.

Общественник добавил, что иногда и сушка белья в пределах балкона может нарушать права и законные интересы соседей — например, если сушились плохо отжатые вещи, и вода полилась на балкон соседей снизу. В этом случае есть риск испортить чужое имущество, спровоцировать появление плесени на стенах и в итоге попасть под суд.

