14:13, 14 апреля 2026

Россиянам дали пояснения о новом реестре отказавшихся от прививок

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов дал пояснения о новом реестре отказавшихся от прививок граждан, заверив, что попавших в список россиян вряд ли будут переубеждать. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам парламентария, список противников прививок нужен в первую очередь для того, чтобы проверять, каким образом поликлиники осуществляют работу по вакцинации.

«Исходя из реестра, будет видно, какие организации занимаются вакцинацией и профилактикой инфекционных заболеваний, а какие организации этому уделяют внимания мало», — пояснил Леонов.

Депутат выделил несколько категорий россиян, которые не делают прививки. В их числе те, кто не осведомлен о возможности вакцинировать — не знает, где и когда это можно сделать. «[Список] как раз и будет стимулировать участковых врачей проводить работу с гражданами, что им пора делать ту или иную вакцину, проводить ревакцинацию. Это очень важный инструмент мониторинга», — уточнил он.

Леонов подчеркнул, что среди россиян есть явные противники вакцинации в принципе. «Я думаю, что их вряд ли будет кто-то переубеждать», — пояснил парламентарий. Он также подчеркнул, что наказания для отказавшихся прививаться также не последует, за исключением случаев, когда вакцинация нужна для работы. По его словам, реестр также исключит выдачу «липовых» справок о сделанных прививках.

Ранее сообщалось, что Минздрав России захотел создать новый реестр, куда попадут отказавшиеся от вакцинации граждане. В него будут включены сведения не только о тех, кто отказался от вакцинации по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям, но и тех, кто ее прошел.

