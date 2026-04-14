13:59, 14 апреля 2026

Россиянам напомнили о возможности вернуть часть денег с покупки жилья

Консультант Кириллова: Россияне могут вернуть 13 % суммы с покупки жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Официально уплачивающие НДФЛ россияне могут вернуть 13 процентов от суммы, затраченной на покупку жилья. О механизме налогового вычета напомнила налоговый консультант Дарья Кириллова в беседе с «Известиями».

Часть денег можно вернуть при приобретении квартиры, дома или доли. Сумма составит до 260 тысяч рублей. Если была оформлена ипотека, дополнительно полагается возврат до 390 тысяч рублей с выплаченных процентов.

Получить вычет можно через налоговую инспекцию. Для этого необходимо подать декларацию 3-НДФЛ и приложить подтверждающие документы, средства перечислят через несколько месяцев. Также можно обратиться к работодателю — в таком случае налог перестанут удерживать с зарплаты, пока работник не получит положенную сумму. Кириллова подчеркнула, что вернуть средства можно только за последние три года, а все расходы необходимо подтвердить договорами, чеками и справками.

Ранее в Госдуме нашли способ повысить доступность жилья. Депутат Сергей Миронов предложил отдавать пять процентов пустующих квартир под социальное жилье.

