08:04, 14 апреля 2026Россия

Россиянам назвали размер штрафа за кормление ворон у дома

Юлия Мискевич

Россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей за кормление ворон вблизи жилых домов, если это нарушает местные правила благоустройства. Об этом рассказала член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, если кормление ворон нарушает местные правила благоустройства, а двор остается загрязненным, имеются все основания для наложения штрафа.

Юрист уточнила, что наказание может последовать по статьям 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами»).

При этом прямой ответственности за кормление птиц законом не предусмотрено. Если оно не носит систематический характер, не вредит окружающей среде и не загрязняет двор, то мер реагирования со стороны госорганов не последует, подчеркнула юрист.

До этого сообщалось, что кормление голубей может обернуться для россиян штрафом, размер которого составит до пяти тысяч рублей

Ранее россиянам напомнили о штрафах за клумбы во дворе дома. Это связывают с тем, что участок, на котором стоит дом, является собственностью всех жильцов, поэтому для любых посадок нужно получить согласие остальных владельцев через общее собрание.

