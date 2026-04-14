Россиянам назвали размер штрафа за кормление ворон у дома

Юрист Чернокова предупредила о штрафе до ₽5 тыс. за кормление ворон у дома

Россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей за кормление ворон вблизи жилых домов, если это нарушает местные правила благоустройства. Об этом рассказала член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, если кормление ворон нарушает местные правила благоустройства, а двор остается загрязненным, имеются все основания для наложения штрафа.

Юрист уточнила, что наказание может последовать по статьям 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами»).

При этом прямой ответственности за кормление птиц законом не предусмотрено. Если оно не носит систематический характер, не вредит окружающей среде и не загрязняет двор, то мер реагирования со стороны госорганов не последует, подчеркнула юрист.

