Россиянам подсказали способы справиться с «весенними обострениями»

Коновалова: Справиться с «весенними обострениями» помогут 5 простых способов

Ощущение, что зима забрала все силы, рост аллергических заболеваний, изменение нервной возбудимости становятся причинами «весенних обострений». О том, как вернуть жизненные силы, в беседе с aif.ru рассказала врач-реабилитолог, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова.

В первую очередь следует освободиться от разрушительных мыслей, так как они вредят печени и желчному пузырю, которые весной важно укрепить. Следует окружать себя людьми, с которыми человек может испытывать счастье, радость и любовь.

Второе правило: активация зоны желчного пузыря и печени на теле. В частности, для этого следует массировать височные зоны, смещая сухожильный шлем и устраняя проминанием болезненные точки, а также отстукивать наружную поверхность бедра, голени сверху вниз перед каждым приемом пищи.

«Старайтесь больше ходить, танцевать, двигать руками. Зона печени и желудка находится в области грудной мышцы. Мытье полов на коленях, ношение коромысла, стирка белья руками, колка дров — самые эффективные лечебные упражнения от весенней хандры», — отметила Коновалова.

Ложиться спать следует до 22:30. Это связано с суточным ритмом работы желчного пузыря и печени, а также позволит отрегулировать ночное снижение кортизола (гормона стресса).

Кроме того, следует практиковать смехотерапию — смеяться не менее 17 раз в день до содрогания грудобрюшной диафрагмы. Доказано, что это обязательное условие для гормонального здоровья. «Стройте рожицы перед зеркалом в паре с другом, щекочите друг друга, читайте юмористические рассказы», — сказано в материале.

«Пятое правило: настройтесь на любовь. Особой силой для здоровья весной станет состояние влюбленности! Проминайте кулаком середину грудины, отстукивайте по средней линии внутреннюю сторону предплечья от локтевого сгиба до кисти до покраснения. Эти простые упражнения помогут вам настроить свое тело на чувство любви — к себе, близким, профессии, жизни!» — заключила специалист.

Ранее россиянам объяснили феномен весеннего обострения. Так, смена времен года может специфически влиять на гормональный фон человека.