18:37, 15 апреля 2026

Россиянин поставил на матч «Зенит» — «Краснодар» и выиграл почти десять миллионов рублей

Россиянин предсказал ничью в игре «Зенита» и «Краснодара» и выиграл 10 миллионов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянин поставил на матч «Зенит» — «Краснодар» и выиграл почти десять миллионов рублей. Об этом сообщает Betonemobile.

Игрок поставил 2 850 000 рублей. Коэффициент на ничью в матче лидеров турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) равнялся 3,45. Таким образом, выигрыш составил 9 660 000 рублей.

Отмечается, что этот выигрыш стал одним из самых крупных в текущем сезоне РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» сыграли между собой вничью в матче 24-го тура соревнований со счетом 1:1.

Ранее букмекеры оценили шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов. 15 апреля испанский клуб сыграет во втором матче четвертьфинального противостояния с «Баварией», начало в 22:00. В первой встрече немцы выиграли со счетом 2:1.

