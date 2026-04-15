15:24, 15 апреля 2026Спорт

Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для прохода в следующую стадию сливочным нужно по сумме двух матчей пройти мюнхенскую «Баварию». В первой игре испанцы потерпели домашнее поражение со счетом 1:2. На проход «Реала» дальше принимаются ставки с коэффициентом 5,50.

Букмекеры считают фаворитом матча в Германии хозяев. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,57. Вероятность успеха «Реала» оценивается коэффициентом 4,60.

Матч «Бавария» — «Реал» пройдет в среду, 15 апреля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

