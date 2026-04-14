16:38, 14 апреля 2026

Российских школьников предложили обучать правилам приветствия и культуре застолья

Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

В России выступили с инициативой ввести в школьную программу уроки этикета. Об обращении центра «Сорок Сороков» в Минпросвещения пишет Life.ru.

Отдельный модуль «Культура поведения и этикет» могут включить в программу ОБЖ для 5-9 классов. По мнению авторов инициативы, среди школьников заметен дефицит базовых норм поведения: они грубят, не уважают старших, а также не умеют вести спокойную беседу без конфликтов.

В частности, в программу войдут темы об уместности высказываний, навыки принятия помощи, внешний вид и гигиена как элемент уважения к окружающим. Кроме того, предполагаются практические занятия в формате тренингов. На них школьников будут учить, например, правилам приветствия, этике общения в медицинских и госучреждениях, культуре застолья и базовым бытовым нормам.

В случае поддержки проекта к разработке программы планируют привлечь педагогов, психологов и культурологов.

Ранее стало известно, что российские школьники в пятом классе начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Новый предмет решили ввести с января 2027 года.

