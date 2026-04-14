Российский дипломат дал совет Кае Каллас

Посол Долгов: Каллас стоит обратиться к США, чтобы понять их в Иране

Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, не понимающей политику США в Ормузском проливе, стоит обратиться напрямую в Вашингтон. Это в беседе с «Газетой.ру» посоветовал ей посол по особым поручениям России Константин Долгов.

«Посоветовать ей можно только одно, чтобы она нашла человека в Вашингтоне, который с ней будет говорить, который ей что-то расскажет. Я так понял, что с ней там никто общаться не хочет из администрации», — сыронизировал дипломат.

Долгов также допустил, что в самом Вашингтоне могут и вовсе не знать, «кто такая Каллас».

Ранее Каллас заявила, что критика со стороны администрации президента США Дональда Трампа за недостаточную поддержку европейцев в конфликте с Ираном несправедлива.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде Штаты объявили о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.