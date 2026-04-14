07:23, 14 апреля 2026Силовые структуры

Российский военный отделался условным сроком за насилие над женщиной

В Новосибирске суд приговорил к 3 годам условно военного за избиение женщины
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно военного за насилие над женщиной. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Осужденного также обязали выплатить потерпевшей 200 тысяч рублей.

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 октября 2025 года военнослужащий выпил и на почве ревности начал избивать знакомую — сначала он бил кулаками, а потом металлической тростью. Мужчина также угрожал знакомой убийством. В результате полученные травмы оценили как нанесение вреда здоровью средней тяжести.

Ранее боец специальной военной операции (СВО) Станислав заявил о жестоком избиении в местной воинской части.

