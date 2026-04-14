Мендель: Слова Мадьяра о Путине нашли отклик у избирателей в Венгрии

Заявление лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра о главе России Владимире Путине нашло отклик у венгерских избирателей. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что это перекликается с давней мирной риторикой Орбана – позицией, которая нашла глубокий отклик у венгерских избирателей, «уставших от инфляции, счетов за электроэнергию и отдаленных конфликтов».

Юлия Мендель также дополнила, что опросы показывают непопулярность официальной позиции Зеленского. Венгры рассматривают конфликт через призму энергетической зависимости и экономических проблем, а не морального крестового похода.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр продолжит решать вопросы энергетики с Россией.

