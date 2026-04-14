Стала известна судьба захваченных США судов

WSJ: Связанные с Ираном и захваченные США суда будут доставлены в зону ожидания

Суда, связанные с Ираном и захваченные американскими военными в рамках блокады иранских портов, будут доставлены в зону временного содержания в Аравийском море или Индийском океане. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, США рассматривают возможность захвата судов, несмотря на то что несколько танкеров изменили курс вблизи Ормузского пролива после начала операции.

Американские чиновники также заявили, что США могут наносить удары по скоростным катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с помощью беспилотников, но в остальном планов по обстрелу танкеров, выходящих из иранских портов, нет.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщила, что американская морская блокада Ормузского пролива провалилась, поскольку несколько судов, включая ранее пришвартованные в портах Ирана, благополучно прошли через пролив с момента введения блокады.