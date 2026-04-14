Стало известно о массированной серии ударов по Харькову

ВС России нанесли серию ударов по Харькову

Российские войска нанесли массированную серию ударов по Харькову. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на очевидцев.

«Сильные прилеты в Киевском и Шевченковском районах», — сказал местный житель. Также сообщается, что взрывы прозвучали в районе Салтовки.

13 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по центру Харькова. «Сильные прилеты в центре Харькова. Главным образом, прилеты в Киевском и Шевченковском районах», — передает канал слова местного жителя.

До этого сообщалось, что в Харькове остается большое скопление наемников из Польши, Франции и ФРГ, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).