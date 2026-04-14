14:36, 14 апреля 2026Мир

Мелони объявила, что Италия приостанавливает оборонное соглашение с Израилем
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони объявила, что Италия приостанавливает оборонное соглашение с Израилем. Об этом сообщает Corriere della Sera.

«В свете сложившейся ситуации правительство решило приостановить автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем», — заявила она.

Отмечается, что соглашение было подписано в 2005 году и автоматически продлевалось каждые пять лет.

Приостановка действия договора была официально оформлена письмом, направленным министром обороны Италии Гвидо Крозетто своему израильскому коллеге Исраэлю Кацу.

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что операция США и Израиля против Ирана привела к тому, что Вашингтон потерял всех главных партнеров, фактически «убил» НАТО и отвернул от себя арабские страны.

    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

    Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

    Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

    На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

    В Дагестане произошло землетрясение

    Найден неожиданный способ улучшить качество сна

    Москвичей предупредили о скорых ливнях

    Все новости
