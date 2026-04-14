Теракт произошел в Киевской области

Теракт произошел в городе Бровары Киевской области утром 14 апреля. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале со ссылкой на областное управление Национальной полиции Украины.

Как сообщается, самодельное взрывное устройство взорвалось в частном секторе, в результате инцидента один человек получил ранения. В Нацполиции Украины заявили о задержании предполагаемых подозреваемых по горячим следам.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил об уничтожении Вооруженными силами России в Киевской области ценного груза из Франции для Вооруженных сил Украины. По его словам, российскими военными был также атакован один из ключевых энергетических объектов столичного региона — Трипольская ТЭС.