Трамп заявил о любви к одной европейской стране

Трамп заявил, что любит Францию

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит Францию. Об этом он сообщил журналистке французского телеканала LCI.

Представительница СМИ позвонила американскому лидеру во время встречи по Ирану. Тот ответил на звонок, но заявил, что не может сейчас говорить.

«Я сейчас на совещании, напрямую разбираюсь с Ираном, поэтому не могу сейчас говорить c вами, но у нас все очень хорошо, и я люблю Францию», — сказал Трамп.

Ранее глава США пообещал запомнить решение Франции закрыть небо для следовавших в Израиль самолетов. «Франция была очень неполезной в отношении "иранского мясника", который был успешно уничтожен! США запомнят!!!» — написал он в соцсети Truth Social.