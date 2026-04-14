19:49, 14 апреля 2026

Трамп шокировал Хилари Клинтон

Экс-госсекретарь Клинтон: Слова Трампа об Ормузском проливе шокируют
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хилари Клинтон заявила, что оказалась шокирована заявлениями американского лидера Дональда Трампа о перекрытии Ормузского пролива. Об этом сообщает Clash Report.

«Шокирует то, что Трамп заявил, будто его никто не предупреждал о том, что Иран может закрыть Ормузский пролив. В любых военных играх, в которых мне доводилось участвовать, именно это было первым шагом, который, как мы предполагали, предпримет Иран. Мы сейчас в той ситуации, когда мы слабы и, по сути, утратили те рычаги влияния и ту инициативу, которыми обладали ранее», — подчеркнула она.

Ранее Клинтон сообщила, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху долгие годы была навязчивая идея развязать войну с Ираном и втянуть в нее США.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий.

