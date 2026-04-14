07:48, 14 апреля 2026

Тревел-блогер описал шесть обычных для россиян продуктов фразой «для японцев несъедобно»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andrey Starostin / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер описал шесть обычных для соотечественников продуктов фразой «для японцев несъедобно». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

К примеру, жители азиатской страны привыкли заменять соль соевым соусом, а каши — чечевичной похлебкой. «Мне стало интересно, как японцы относятся к нашим кашам. Когда я рассказал одному местному жителю про манную кашу с сахаром, он искренне удивился: "Сахар в кашу? Это же странно!". Для него сочетание сладкого и зернового было непривычным», — добавил автоор.

Кроме того, для японцев морковь является редким деликатесом., поскольку ее выращивание в стране затруднено из-за климата, почвы и высокой стоимости. «Я нашел морковь только в одном магазине — и цена была в несколько раз выше, чем у нас», — пояснил он.

Несмотря на любовь к морепродуктам, пресноводных раков японцы считают несъедобными. Также в местных супермаркетах нельзя найти семечки и молоко.

Ранее этот же тревел-блогер описал вкусовые предпочтения немцев фразой «не едят многие продукты, привычные для россиян». Например, в Германии сложно найти в обычных супермаркетах гречку.

