В Госдуме призвали не ждать резкого повышения цен на интернет

Горелкин: Резкого повышения цен на домашний интернет в России ждать не нужно

Резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно. К этому россиян призвал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, его цитирует РИА Новости.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков предупредил, что инициатива Минцифры по изменению правил работы интернет-провайдеров (введение платных лицензий и невозможность начать оказывать услуги связи без подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий) может привести к росту тарифов по итогам 2026 года не на 8-10 процентов, как ожидалось ранее, а сразу на 30 процентов.

По словам депутата, никто не допустит резкого взлета стоимости тарифов.

«Весь день наблюдаю, как по разным каналам разлетается очередная сенсационная новость о том, что домашний интернет скоро подорожает на 30 процентов… Моя же оценка следующая: резкого повышения цен на домашний интернет ждать не нужно», — заявил Горелкин.

Аналогичного мнения придерживается и другой депутат Госдумы, Андрей Свинцов. По его словам, подорожания тарифов на домашний интернет на 30 процентов произойти не должно. «На мой взгляд, такого большого подорожания не должно произойти. ФАС должна за этим следить очень внимательно», — заявил он.