В Киеве подвели итоги правления Зеленского

Соскин: Зеленский поставил Украину на грань катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский за время своего нахождения на посту главы государства поставил страну на грань катастрофы. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, что при правлении Зеленского на Украине зафиксирована рекордно низкая рождаемость, а количество беженцев выше, чем когда-либо. Помимо этого, добавил эксперт, тысячи предприятий оказались разрушены и разгорелась гражданская война.

«Страна лежит в руинах, давайте реально говорить — уничтожена. Никакого роста нет, наблюдается падение ВВП. (...) Страна разрушена, внутри идет гражданская война», — сказал он.

Ранее Соскин заявил, что Украине необходимо мирное урегулирование конфликта с Россией из-за ухудшающейся ситуации в государстве. Он подчеркнул, что заключение мира является сейчас единственно возможным вариантом.