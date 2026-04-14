21:14, 14 апреля 2026Бывший СССР

В Киеве подвели итоги правления Зеленского

Соскин: Зеленский поставил Украину на грань катастрофы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alberto Gardin / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский за время своего нахождения на посту главы государства поставил страну на грань катастрофы. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он отметил, что при правлении Зеленского на Украине зафиксирована рекордно низкая рождаемость, а количество беженцев выше, чем когда-либо. Помимо этого, добавил эксперт, тысячи предприятий оказались разрушены и разгорелась гражданская война.

«Страна лежит в руинах, давайте реально говорить — уничтожена. Никакого роста нет, наблюдается падение ВВП. (...) Страна разрушена, внутри идет гражданская война», — сказал он.

Ранее Соскин заявил, что Украине необходимо мирное урегулирование конфликта с Россией из-за ухудшающейся ситуации в государстве. Он подчеркнул, что заключение мира является сейчас единственно возможным вариантом.

    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    США, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры

    Москвичам спрогнозировали срок похолодания

    Подросток забрался на храм в Петербурге и попал в полицию

    Зеленский предупредил об ударе по Украине

    47-летняя российская актриса без штанов снялась для бренда

    Жилой дом обвалился из-за оползней в российском регионе

    Долина высказалась о замужестве

    На Западе оценили новый ход США против Ирана

    Раскрыто состояние пострадавшей при пожаре на российском пороховом заводе

    Все новости
