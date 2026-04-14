Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 14 апреля 2026Мир

В Кремле отреагировали на заявления Мадьяра после победы на выборах

Песков призвал дождаться первых конкретных шагов нового правительства Венгрии
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Председатель партии «Тиса» Петер Мадьяр после победы на выборах делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства Венгрии. К этому призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«После победы на выборах господин Мадьяр делает много заявлений, проводит много пресс-конференций. Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство в Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов», — сказал он.

По его словам, дальше российская сторона будет уже ориентироваться по конкретным шагам нового венгерского правительства.

Ранее Мадьяр сделал важные заявления об отношениях с Россией и возможных в них переменах. В первую очередь, подчеркнул он, Будапешт намерен и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой. Политик отметил, что готов принять звонок от президента России Владимира Путина, однако звонить первым не собирается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok