В Кремле отреагировали на заявления Мадьяра после победы на выборах

Песков призвал дождаться первых конкретных шагов нового правительства Венгрии

Председатель партии «Тиса» Петер Мадьяр после победы на выборах делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства Венгрии. К этому призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«После победы на выборах господин Мадьяр делает много заявлений, проводит много пресс-конференций. Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство в Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов», — сказал он.

По его словам, дальше российская сторона будет уже ориентироваться по конкретным шагам нового венгерского правительства.

Ранее Мадьяр сделал важные заявления об отношениях с Россией и возможных в них переменах. В первую очередь, подчеркнул он, Будапешт намерен и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой. Политик отметил, что готов принять звонок от президента России Владимира Путина, однако звонить первым не собирается.