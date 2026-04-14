В Кремле отреагировали на заявления Мадьяра после победы на выборах

Председатель партии «Тиса» Петер Мадьяр после победы на выборах делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства Венгрии. К этому призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«После победы на выборах господин Мадьяр делает много заявлений, проводит много пресс-конференций. Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство в Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов», — сказал он.
По его словам, дальше российская сторона будет уже ориентироваться по конкретным шагам нового венгерского правительства.
Ранее Мадьяр сделал важные заявления об отношениях с Россией и возможных в них переменах. В первую очередь, подчеркнул он, Будапешт намерен и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой. Политик отметил, что готов принять звонок от президента России Владимира Путина, однако звонить первым не собирается.