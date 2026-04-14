Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:46, 14 апреля 2026Мир

В Кремле ответили на вопрос о реакции на пост Трампа в образе Иисуса

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать пост-картинку президента США Дональда Трампа, на котором он изображен в образе, напоминающем Иисуса Христа, исцеляющего больного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совсем не хотелось бы все это комментировать, поэтому я оставлю это без комментариев», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в виде фигуры, напоминающей Иисуса Христа. На картинке американский лидер одет в белый хитон. Одной рукой он прикасается к лежащему мужчине в больничной рубашке, а из его ладоней исходит свет. На картинке Трампа окружают американский военный, медсестра и молящаяся женщина, а на заднем фото изображены американский флаг, белоголовый орлан, статуя Свободы, истребители и фейерверк.

Позднее политик удалил пост и заявил, что только «фейковые СМИ» могли предположить, будто он опубликовал фото с собой в образе Иисуса Христа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok