В Кремле ответили на вопрос о реакции на пост Трампа в образе Иисуса

Песков отказался комментировать ИИ-изображение Трампа в образе Иисуса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать пост-картинку президента США Дональда Трампа, на котором он изображен в образе, напоминающем Иисуса Христа, исцеляющего больного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совсем не хотелось бы все это комментировать, поэтому я оставлю это без комментариев», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп опубликовал изображение, на котором он представлен в виде фигуры, напоминающей Иисуса Христа. На картинке американский лидер одет в белый хитон. Одной рукой он прикасается к лежащему мужчине в больничной рубашке, а из его ладоней исходит свет. На картинке Трампа окружают американский военный, медсестра и молящаяся женщина, а на заднем фото изображены американский флаг, белоголовый орлан, статуя Свободы, истребители и фейерверк.

Позднее политик удалил пост и заявил, что только «фейковые СМИ» могли предположить, будто он опубликовал фото с собой в образе Иисуса Христа.