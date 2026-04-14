Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 14 апреля 2026

В МИД раскрыли число жертв ударов ВСУ за время перемирия

Мирошник: Двое жителей РФ стали жертвами ударов ВСУ во время перемирия
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Двое жителей РФ стали жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время пасхального перемирия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, двое жителей Запорожской области стали жертвами ударов БПЛА. Еще шесть жителей региона были ранены. Кроме того, от атаки беспилотника пострадал годовалый ребенок и двое взрослых в Льгове Курской области.

При этом Мирошник отметил, что введение режима тишины поспособствовало снижению интенсивности обстрелов и снижению трагических инцидентов.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 по московскому времени 11 апреля до конца суток 12 апреля. Впоследствии в Минобороны России заявили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 6558 раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Словения проведет референдум по выходу из состава НАТО. Почему страна хочет покинуть альянс?

    Стало известно об ударах ВСУ по своим тылам во время пасхального перемирия

    Названа убивающая эрекцию фраза женщин в постели

    В российском городе-миллионнике загорелся мебельный цех на 250 «квадратах»

    Страна ЕАЭС заменит все русские названия сел

    В России появится ГОСТ на кунжутное масло

    США отреагировали на поражение Орбана

    Сборы на общак закончились для российского заключенного новым уголовным делом

    В МИД раскрыли число жертв ударов ВСУ за время перемирия

    В России появилось новое основание уволить сотрудника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok