В МИД раскрыли число жертв ударов ВСУ за время перемирия

Мирошник: Двое жителей РФ стали жертвами ударов ВСУ во время перемирия

Двое жителей РФ стали жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время пасхального перемирия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, двое жителей Запорожской области стали жертвами ударов БПЛА. Еще шесть жителей региона были ранены. Кроме того, от атаки беспилотника пострадал годовалый ребенок и двое взрослых в Льгове Курской области.

При этом Мирошник отметил, что введение режима тишины поспособствовало снижению интенсивности обстрелов и снижению трагических инцидентов.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 по московскому времени 11 апреля до конца суток 12 апреля. Впоследствии в Минобороны России заявили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 6558 раз.