18:04, 14 апреля 2026Спорт

В МОК оценили решение World Aquatics допустить россиян к турнирам с флагом и гимном

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Donald Miralle / Sports Illustrated via Getty Images

В Международном олимпийском комитете (МОК) оценили решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить россиян к турнирам с флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС.

Там подчеркнули, что соответствующее решение каждая федерация может принять самостоятельно. «Они являются единственными организациями, ответственными за проведение международных соревнований вне Олимпийских игр», — добавили в МОК.

Ранее в Министерстве спорта и молодежи Украины осудили возвращение россиян на турниры World Aquatics с флагом и гимном. «Любые разговоры о "нейтральности" или возвращении атрибутики агрессора выглядят позорными», — заявил глава ведомства Матвей Бедный.

13 апреля бюро World Aquatics допустило россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

    Последние новости

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Мадьяр решил добиться от ЕС размораживания средств для одной страны

    Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

    Задержан главный редактор «Сапы»

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Все новости
