В МОК оценили решение World Aquatics допустить россиян к турнирам с флагом и гимном

МОК: Каждая федерация сама принимает решение о допуске россиян к турнирам

В Международном олимпийском комитете (МОК) оценили решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) допустить россиян к турнирам с флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС.

Там подчеркнули, что соответствующее решение каждая федерация может принять самостоятельно. «Они являются единственными организациями, ответственными за проведение международных соревнований вне Олимпийских игр», — добавили в МОК.

Ранее в Министерстве спорта и молодежи Украины осудили возвращение россиян на турниры World Aquatics с флагом и гимном. «Любые разговоры о "нейтральности" или возвращении атрибутики агрессора выглядят позорными», — заявил глава ведомства Матвей Бедный.

13 апреля бюро World Aquatics допустило россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.