23:37, 13 апреля 2026

Украина осудила возвращение россиян на международные соревнования по водным видам спорта

Владислав Уткин
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Украина осудила возвращение россиян на международные соревнования по водным видам спорта. Об этом сообщает сайт украинского министерства молодежи и спорта.

«Спорт должен объединять вокруг честных правил. Возвращение страны, которая эти правила презирает и разрушает, — тревожный сигнал. Любые разговоры о "нейтральности" или возвращении атрибутики агрессора выглядят позорными», — заявил глава профильного ведомства Матвей Бедный.

Ранее бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о решении допустить россиян и белорусов к турнирам с флагом и гимном. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

Помимо того, Россия вновь обрела право проводить у себя чемпионаты мира и Европы. «Теперь мы можем проводить чемпионаты мира и Европы. У нас есть предварительно предложение от World Aquatics. В России, к сожалению, не так много объектов для соревнований уровня чемпионата мира», — заявил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

