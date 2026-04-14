Nature Microbiology: В морепродуктах обнаружили вызывающий слепоту вирус

Биологи из Китая обнаружили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который может передаться человеку и вызвать редкое глазное заболевание. Об этом говорится в статье для журнала Nature Microbiology.

Ученые считают, что заражение может происходить при употреблении сырых морепродуктов. Более чем у 70 процентов заболевших выявляли стойкое повышение внутриглазного давления, сопровождающееся сильным воспалением, что в ряде случаев приводило к полной потере зрения.

До этого специалисты полагали, что подобные вирусы опасны только для морских организмов и не способны поражать человека. Однако новое исследование поставило под сомнение прежние представления об их безопасности для людей.

Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, руководитель клинического департамента детских глазных клиник «Ясный взор» Виктория Баласанян заявила, что длительное негативное эмоциональное состояние влияет на все органы и зрительная система одна из первых принимает на себя этот удар.