В Москве заметили мужчину с винтовкой

Полиция задержала молодого человека, разгуливающего с винтовкой по Москве

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который разгуливал по Москве с похожим на винтовку предметом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Информация о подозрительном юноше появилась в интернете. В публикации сообщалось, что неизвестный с винтовкой на плече гуляет около школы в районе Теплый Стан. Полицейские выехали на место и задержали 18-летнего парня. Его доставили в отдел.

Как уточнили в ведомстве, при себе у молодого человека действительно был предмет, похожий на оружие. Тем не менее он не представлял опасности, а сам юноша не вел себя агрессивно.

