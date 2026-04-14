В России рассказали об очереди из желающих получить пока не сертифицированный самолет

Замминистра Абраменков рассказал об очереди из желающих самолет Ил-114-300

На поставки нового российского самолета Ил-114-300 уже выстроилась очередь, желающих слишком много. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике рассказал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков, передает ТАСС.

По его словам, машина «по летно-техническим характеристикам получилась объективно лучше всех конкурентов при сопоставимой цене». Речь идет о дальности полета, грузоподъемности и экономичности.

В свою очередь, директор по управлению программами гражданской авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») Олег Богомолов рассказал, что первые три борта направит во Второй Архангельский авиаотряд, хотя на них есть еще два претендента.

В ноябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров утверждал, что сертификация Ил-114-300 завершится в первом квартале 2026 года. По состоянию на середину апреля о завершении процедур не сообщали.

В феврале глава Минпромторга Антон Алиханов обещал, что испытания закончат в ближайшие месяцы. Впрочем, тогда он уточнил, что речь идет только о частичной сертификации, какие-то технические возможности самолета будут проверять позднее.

Тогда же полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минпромторгу и Росавиации проанализировать, из чего будет складываться стоимость производства и эксплуатации машины, после чего снизить цены.

Самолет Ил-114-300 рассчитан на 68 пассажиров. Он должен заменить советские Ан-24, а также иностранные аналоги (ATR-72, Dash 8) на местных линиях. В 2022 году предполагалось, что его поставки в авиакомпании начнутся в 2024-м, но сроки сертификации много раз переносили.

Ранее сообщалось, что из-за задержки с созданием легкого многоцелевого самолета «Байкал» в России предложили восстановить списанные советские Ан-2, более известные как «кукурузники».