В Риге заявили о настройке ПВО НАТО у границ России

Экс-депутат Панкратов: Небо Прибалтики используют для настройки региона под НАТО

Воздушное пространство стран Прибалтики используется для настройки региона под задачи натовской противовоздушной системы вблизи России. Такое мнение ТАСС высказал член экспертного совета «Офицеров России», заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов.

Комментируя недавние инциденты с разбившимися украинскими дронами в Литве, Латвии и Эстонии, Панкратов обратил внимание на ночные ограничения полетов вдоль границы с Россией и Белоруссией со стороны Латвии.

«Официальная формула выглядит корректно: ночное ограничение полетов на высотах до 6 тысяч метров вдоль границы с Россией и Беларусью вводится "ради безопасности". Но фактическая логика иная: это технологическая настройка региона под задачи натовской противовоздушной системы в зоне постоянного мониторинга России», — отметил эксперт.

По его данным, ограничения вдоль границы Латвии вводятся по запросу военных миссий НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны, которые предоставляют свою территорию для пролета украинских беспилотников, должны понимать сопутствующие риски. Она подчеркнула, что последние атаки Москва расценивает как террористические.

