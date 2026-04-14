08:39, 14 апреля 2026Экономика

В России появится ГОСТ на кунжутное масло

ГОСТ на кунжутное масло начнет действовать в России с 1 мая 2027 года
Дмитрий Воронин

Фото: PawelKacperek / Shutterstock / Fotodom

ГОСТ на кунжутное масло, разработанный Масложировым союзом России, начнет действовать в РФ с 1 мая 2027 года. Об этом со ссылкой на материалы Росстандарта сообщает ТАСС.

Стандарт, о котором идет речь, касается масла, предназначенного для непосредственного употребления в пищу, применения в различных отраслях пищевой промышленности, подлежащего рафинации на предприятиях по производству пищевой масложировой продукции.

Документ содержит классификацию кунжутного масла в зависимости от степени очистки и ряда других показателей, требования к его вкусу и запаху, сырью, из которого оно вырабатывается, а также к маркировке упаковки.

В последнее время отечественные СМИ стали регулярно сообщать о новых ГОСТах, требования большинства из которых являются добровольными. Так, в марте вступил в силу первый в отечественной истории ГОСТ на бананы, а с 1 апреля впервые с 1986 года в стране обновили ГОСТ на белый хлеб, разрешив выпускать его не только в объеме от 500 граммов.

