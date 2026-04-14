14:18, 14 апреля 2026Россия

В России рассказали о бегстве солдат ВСУ из города в зоне СВО

Генерал Липовой заявил, что украинские войска бегут из Славянска
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наступление российской армии спровоцировало бегство Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил Герой России генерал-майор Сергей Липовой, чьи слова приводит aif.ru.

«По данным воздушной разведки, наблюдается бегство из Славянска не только мирного населения, но и самих боевиков ВСУ», — сказал он.

Генерал пояснил, что моральный дух противника уже надломлен, а на позициях военные удерживаются только из-за карательных мер командования. Липовой подчеркнул, что украинские заградотряды стреляют в спину либо добивают БПЛА тех солдат, которые пытаются сдаться российским войскам.

Ранее стало известно, что войска России достигли успеха у Славянска в ДНР. Им удалось выровнять участок фронта протяженностью более 10 километров на востоке от города.

