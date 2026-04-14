В российском городе поезд сошел с рельсов

В Тобольске сошли с рельсов тепловоз и два вагона

В Тобольске с рельсов железной дороги сошли тепловоз и два вагона. Об этом сообщается на сайте Свердловской железной дороги.

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 14 апреля на инфраструктуре, не принадлежащей РЖД и примыкающей к станции Тобольск. Пострадавших нет. Причина происшествия не приводится. Движение поездов в районе схода вагонов не нарушалось.

Ранее в Свердловской области сошел с рельсов пригородный поезд № 6968, который следовал по маршруту Ивдель 1 — Серов. Опрокидывания вагонов не произошло. В инциденте никто не пострадал.

До этого на Сахалине с рельсов сошли локомотив и 30 вагонов грузового состава. В ликвидации последствий аварии задействовали 10 человек и спецтехнику.