В США назвали срок прекращения контроля над Венесуэлой

Контроль Соединенных Штатов над Венесуэлой может прекратиться еще во время полномочий президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт, его слова приводит РИА Новости.

«Я надеюсь, что это произойдет при нынешней администрации, и я подозреваю, что так оно и будет», — назвал срок Райт.

Ранее Трамп пошутил, что планирует возглавить Венесуэлу после завершения конфликта с Ираном. «Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в президенты», — сказал американский лидер.