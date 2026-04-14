В США сообщили о желании Нетаньяху разрушить Украину

Миршаймер: Нетаньяху хочет разрушить Украину, которая отвлекает мировое внимание

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Израиль оказался в сложной ситуации после атак на Иран. Об этом он сказал в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.

По его словам, из-за этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован в разрушении Украины, которая отвлекает мировое внимание от Ближнего Востока. «Он хотел бы сделать с Украиной то же, что было сделано с Сирией. В этом нет никаких сомнений», — подчеркнул он.

Миршаймер также заявил, что из-за роста напряженности в военной конфронтации Тель-Авива с Тегераном существуют опасения о применении Израилем ядерного оружия.