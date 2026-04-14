Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:21, 14 апреля 2026Мир

В США сообщили о желании Нетаньяху разрушить Украину

Миршаймер: Нетаньяху хочет разрушить Украину, которая отвлекает мировое внимание
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Израиль оказался в сложной ситуации после атак на Иран. Об этом он сказал в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.

По его словам, из-за этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован в разрушении Украины, которая отвлекает мировое внимание от Ближнего Востока. «Он хотел бы сделать с Украиной то же, что было сделано с Сирией. В этом нет никаких сомнений», — подчеркнул он.

Миршаймер также заявил, что из-за роста напряженности в военной конфронтации Тель-Авива с Тегераном существуют опасения о применении Израилем ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok