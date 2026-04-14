Вэнс посоветовал одному государству заняться вопросами морали

03:00, 14 апреля 2026

Вэнс посоветовал Ватикану заняться вопросами морали и церкви, а не политикой
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News дерзко прокомментировал конфликт Папы Римского Льва XIV и американского президента Дональда Трампа, дав совет Ватикану заниматься вопросами морали.

«Для Ватикана лучше всего было бы заняться вопросами морали, вопросами того, что происходит в Католической церкви, а президент Соединенных Штатов занимался бы... американской государственной политикой», — заявил Вэнс.

Вице-президент добавил, что его не особо беспокоит конфликт между Трампом и Папой Римским. Кроме того, он более чем уверен, что конфликты между этими людьми будут и в будущем.

Ранее Джей Ди Вэнс назвал событие, которое способно изменить ход переговоров США с Ираном.

