Правительство ФРГ опровергло поддержку сторонников сепаратизма в России

Правительство ФРГ не оказывает поддержку движениям сторонников сепаратизма в России. С таким утверждением власти Германии выступили в ответ на соответствующий запрос депутатов бундестага (парламента) страны от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Федеральное правительство считает обязывающим для себя международно-правовой принцип территориальной целостности [государств]», — подчеркивается в ответе.

Правительство ФРГ в ответ на вопрос депутатов АдГ опровергло участие в прошедшем в октябре 2024 года на базе МИД страны круглом столе «Положение коренных народов и этнических меньшинств в России», проведенном организацией «Форум свободных народов России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена). При этом Берлин отказался публиковать дополнительную информацию о мероприятии и его итогах «в целях защиты заинтересованных лиц».

Немецкие власти также опровергли проведение аналогичных мероприятий или любых встреч по вопросу прав коренных народов по всему миру в период 21-го созыва бундестага (с 25 марта 2025 года). Однако в Берлине не стали отрицать возможные контакты отдельных должностных лиц со сторонниками сепаратизма в России, сославшись на отсутствие необходимости для политиков регистрировать любые контакты с третьими лицами.

Правительство Германии отдельно опровергло любую поддержку кампании сторонников «деколонизации» России Make Russia small again, в поддержку которой, в частности, выступал президент Украины Владимир Зеленский.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин обвинил Запад в попытках «деколонизировать» Россию. По словам президента, Запад преследует цель нанести стратегическое поражение России «на протяжении не только десятилетий, а столетий».