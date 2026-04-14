Зеленский обеспокоился русским миром в Европе

18:34, 14 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский: Некоторые в Европе рискуют стать частью «русского мира»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоился, что «кто-то в Европе может стать частью русского мира». Его слова передает Minval.

«Я уверен: или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью "русского мира"», — заявил Зеленский.

Так он прокомментировал то, что Киев готовится к переговорам с странами Европы о создании совместной системы противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Беседа, как отмечается, коснулась основных проблем безопасности в мире, а также сотрудничества в этой сфере.

