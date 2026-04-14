Зеленский прибыл в Германию для встречи с одним человеком

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 14 апреля 2026

Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Мерцем
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Президент прибыл в Берлин для встречи с канцлером Фридрихом Мерцем», — сообщил представитель Зеленского.

Никифоров уточнил, что президент Украины примет участие в украинско-германских консультациях.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с главой Совета по национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым деятельность украинских военных на Ближнем Востоке. Кроме того, они затронули тему сотрудничества Киева со странами Южного Кавказа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    В Кремле отреагировали на заявления Мадьяра после победы на выборах

    В Кремле ответили на заявление Мадьяра о звонке Путину

    В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

    Президент постсоветской страны принял участие в совместных с Россией учениях

    Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

    Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

    В российскую школьницу выстрелили из сигнальной ракеты

    Внешнюю политику Трампа сравнили с видеоигрой

    Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok