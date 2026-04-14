Зеленский прибыл в Германию для встречи с одним человеком

Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Президент прибыл в Берлин для встречи с канцлером Фридрихом Мерцем», — сообщил представитель Зеленского.

Никифоров уточнил, что президент Украины примет участие в украинско-германских консультациях.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с главой Совета по национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым деятельность украинских военных на Ближнем Востоке. Кроме того, они затронули тему сотрудничества Киева со странами Южного Кавказа.