Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:23, 14 апреля 2026Интернет и СМИ

Живущий в Европе комик пошутил о лишении его российского гражданства

Мария Большакова
Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Стендап-комик Слава Комиссаренко, живущий в Европе, пошутил о том, что его лишили российского гражданства. На эту тему он высказался в видео, доступном на YouTube.

Комиссаренко рассказал, что недавно смотрел интервью предпринимателя и миллиардера Николая Сторонского, в котором тот заявил, что отказ от российского гражданства стал одной из самых сложных задач в его жизни. «Я подумал: "Ну не знаю, Коля, ***. Позвонил бы мне, ***". Я вон проснулся — его нет как бы вообще», — поиронизировал юморист.

Ранее Комиссаренко пожаловался на аннулированные визы в США и Великобританию. По его словам, полученные им визы талантов перестали действовать в этих странах.

О том, что Комиссаренко и комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства, стало известно в апреле 2025 года. ФСБ России отмечало, что действия юмористов создают угрозу национальной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok