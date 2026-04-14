Живущий в Европе комик пошутил о лишении его российского гражданства

Стендап-комик Слава Комиссаренко, живущий в Европе, пошутил о том, что его лишили российского гражданства. На эту тему он высказался в видео, доступном на YouTube.

Комиссаренко рассказал, что недавно смотрел интервью предпринимателя и миллиардера Николая Сторонского, в котором тот заявил, что отказ от российского гражданства стал одной из самых сложных задач в его жизни. «Я подумал: "Ну не знаю, Коля, ***. Позвонил бы мне, ***". Я вон проснулся — его нет как бы вообще», — поиронизировал юморист.

Ранее Комиссаренко пожаловался на аннулированные визы в США и Великобританию. По его словам, полученные им визы талантов перестали действовать в этих странах.

О том, что Комиссаренко и комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства, стало известно в апреле 2025 года. ФСБ России отмечало, что действия юмористов создают угрозу национальной безопасности.