08:00, 15 апреля 2026

55-летняя женщина рассказала о сексе с бойфрендом младше нее на 25 лет

Юлия Юткина
Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

55-летняя жительница Великобритании Эм-Джей Брук раскрыла особенности отношений с бойфрендом младше нее на 25 лет. Их историей делится The Sun.

Эм-Джей и Билли вместе уже полтора года. По словам женщины, хоть Билли на два года младше его сына, она любит его как романтического партнера. Она объяснила, что ровесники слишком угрюмые и ворчливые для нее. Эм-Джей любит активно проводить время, а взрослым мужчинам, как она считает, обычно не хватает на это энергии.

Билли поддерживает женщину во всем. «Наша сексуальная жизнь тоже потрясающая — в спальне мы идеально подходим друг другу», — заявила она. Иногда Эм-Джей может начать переживать из-за внешности, но бойфренд всегда говорит ей, что она очень красива.

Пара познакомилась в марте 2022 года через общего друга. Эм-Джей вспомнила, что тогда закончился ее второй брак. Хоть все мужья были старше нее, она призналась, что всегда любила мужчин помладше. Она сразу влюбилась в Билли, но в отношения они вступили только летом 2024 года.

По словам Эм-Джей, она очень переживала перед знакомством с семьей Билли. Однако все родственники приняли ее. Мать бойфренда старше нее всего на два года, поэтому они стали хорошими подругами. Эм-Джей часто благодарит ее за столь обаятельного сына.

Ранее сообщалось, что 55-летняя американка Кимберли завязала роман с молодым человеком по имени Джевор из Ямайки, который оказался младше нее на 26 лет. По словам женщины, ради него она научилась танцевать тверк и снова смогла ощутить себя сексуальной.

